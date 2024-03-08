«Неба без раздражающих звуков»: Лолита обратилась к женщинам-военным Лолита поздравила с 8 Марта женщин-медиков, работающих в зоне СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в честь Международного женского дня обратилась к женщинам, которые служат в зоне проведения спецоперации. Артистка в своем Telegram-канале пожелала россиянкам чистого неба над головой «без раздражающих звуков» и «держаться».

В этот день особые слова благодарности хочется сказать девочкам, которые разделили все мужские тяготы. Это военные врачи, все, кто сейчас на СВО находится. Я не знаю, будут ли им дарить тюльпаны и вряд ли им в голову придет сегодня покупать себе цветы. Они все время в напряжении. Поэтому просто хочу пожелать вам весны, голубого, чистого-чистого неба без всяких раздражающих звуков. Держитесь, — сказала Лолита.

Ранее телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева тоже записала в Telegram-канале поздравление по случаю 8 Марта. Она напомнила, что быть женщиной — это нести огромную ответственность и подавать пример. Отдельно знаменитость выделила женщин-военнослужащих, пожелав им огромного счастья и бесконечной любви.

Ивлеева добавила, что с самого детства этот праздник ассоциируется у нее с уважением и солидарностью. Обращаясь к россиянкам, она призвала не боятся меняться и менять мир вокруг себя.

Необычное поздравление москвичкам организовал певец Стас Михайлов. Артист выступил в Московском метрополитене в аванзале станции «Курская» по случаю 8 Марта. Певец исполнил для пассажирок московского метро свои главные хиты: «Все для тебя», «Только ты», «Без тебя» и другие. На станции собрались десятки человек, чтобы посмотреть представление.