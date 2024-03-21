«Не знаю, что со мной»: Утяшева пожаловалась на неизвестную болезнь Утяшева рассказала о кожной аллергии на съемках под солнцем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ляйсан Утяшева

38-летняя российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пожаловалась на сильную аллергическую реакцию на лице во время съемок реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Утяшева поделилась видео, на котором видно, что ее лицо покрыто пятнами и воспалением. Она предположила, что это — реакция кожи на съемки под палящим солнцем.

Съемки какой-то уже энный день. Сегодня без тонального крема, сделали очень «активные» глаза, чтобы в кадре этого было не видно. Аллергия уже чуть лучше. Спасаюсь детским кремом и средством от аллергии. Не понятно: то ли кто-то цапнул, либо... не знаю, что со мной. Возможно, это аллергия на солнце. Какая-то такая реакция, — пояснила Утяшева.

14 января на канале ТНТ вышел второй сезон реалити-шоу «Выжить в Самарканде» с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой в роли ведущих. 12 участников из звездной и народной команд прошли сложные испытания в Узбекистане. Победитель получит 10 миллионов рублей.

В новом сезоне в звездную команду попали певцы Влад Топалов и Митя Фомин, комик Сергей Гореликов, модель Вики Одинцова, певицы Назима и Юлия Паршута.

Ранее экстрасенс Александр Шепс сделал неожиданное заявление о семье Воли во время авторского шоу на ТНТ. Юморист вместе с соведущим Ильей Соболевым решил проверить способности братьев Шепс — Олега и Александра. Сначала гости рассказывали о своих способностях, которые, как они считают, передались им по наследству от матери.

Воля не поверил словам экстрасенсов и решил устроить проверку, предложив Шепсам угадать загаданное им число. Александр засмеялся и сказал, что не любит такие проверки, а спустя некоторое время заявил, что у Воли есть секреты от супруги.