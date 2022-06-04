«Не завидую парням»: Соболев высмеял новое шоу Ивлеевой Илья Соболев сравнил с банкоматом будущего избранника Ивлеевой на шоу

Фото: Илья Соболев/youtube.com

Илья Соболев

Илья Соболев высмеял новое шоу Насти Ивлеевой, где она будет выбирать суженого из 50 претендентов. Комик заявил в своём блоге, что судя по прошлым отношениям, мужчина у Ивлеевой должен быть богатым «и не очень похожим на человека».

Думаю, что шансы есть только у банкомата, — высказался артист.

Сейчас организаторы шоу активно проводят кастинг по стране, шоу должно появиться на экранах осенью. Соболев в связи с этим напомнил о близком друге невесты, Эльдаре Джахарове, который восторгался внешностью и человеческими качествами блогерши. Однако между ними нет романтических отношений.

Он тоже холостой. Сейчас у него болезнь похуже диабета, называется «френдзона», — сыронизировал комик.

Между тем, отметил Соболев, у самой Ивлеевой очень высокие требования к будущему избраннику, так как она — личность известная.

Не завидую парням, которые будут биться за сердце Насти, потому что её очень трудно удивить. У неё свой бренд чипсов, шоу с трансами, собственный марафон по похудению, она сосалась с Собчак. Чтобы её удивить, я даже не знаю, кем ты должен быть, — посмеялся над звездой артист.

Ранее фитнес-блогеры из Санкт-Петербурга Виталий и Маргарита Гудковы подали против Ивлеевой иск на 250 млн рублей за непрофессиональное, как они считают, проведение спортивных онлайн-курсов «Лютый флекс». Суть конфликта и ответ Гудковых на попытку Ивлеевой «договориться», которую, по словам заявителей, уже предприняли представители телезвезды, — в материале NEWS.ru.