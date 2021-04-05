«Не захотела рисковать жизнями»: Нонна Гришаева призвала россиян привиться

https://static.news.ru/photo/e98588c2-95f4-11eb-b8b5-96000091f725_660.jpg Нонна Гришаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Нонна Гришаева привилась от коронавируса и призвала россиян последовать её примеру.

Как отметила актриса, здоровье семьи стоит для неё на первом месте.

По работе мне приходится пересекаться со многими людьми, передвигаться по стране. Я устала бояться за своих близких, знакомых, коллег и друзей. Я не захотела рисковать их жизнями, поэтому поставила вакцину от коронавируса, — рассказала она.

По словам Гришаевой, вакцинация от COVID-19 стала одним из самых мудрых решений в её жизни. При этом она подчеркнула, что прививка является гражданской обязанностью каждого россиянина.

Я приняла для себя решение, что хочу жить полной жизнью, дышать полной грудью, наслаждаться каждым днём без страха за своё здоровье, — отметила актриса.

Она попросила граждан не «играть со смертью» и записаться в ближайшую поликлинику, чтобы снова вернуться к прежней жизни, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Максим Фадеев подвергся резкой критике в соцсетях после вакцинации от COVID-19. На своей странице в Instagram он рассказал, что получил в свой адрес «кучу всевозможной гадости».