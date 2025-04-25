«Не я первая»: Лолита высказалась об отмене своих концертов в России Лолита назвала ерундой отмену своих концертов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита в беседе с корреспондентом NEWS.ru на концерте МУЗ-ТВ «Золотые хиты» затруднилась определить свое отношение к отмене ее концертов. Она отметила, что там, где этого не сделали, билетов нет.

Предсказать, как скоро закончатся ограничения, певица также не смогла. Лолита напомнила, что не ее первую «отменили».

В мире есть такие примеры <…>, я ориентируюсь на гениев. Посмотришь, что с ними творили, все это кажется такой ерундой, а потом их возвращают. <…> Надо смотреть на великие примеры и вообще не рефлексировать, — подчеркнула исполнительница.

Ранее лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что Лолита должна пожертвовать доходы от концертов на нужды СВО или прекратить гастроли в РФ. По его словам, артистке также следует открыто поддержать президента России Владимира Путина, в противном случае в ее искренности можно будет засомневаться.

До этого Лолита сообщила, что ее концерт в Ижевске отменили из-за анонимной жалобы. По ее словам, к этому моменту практически все билеты на мероприятие были распроданы. Артистка отметила, что теперь планирует подать в суд иск о клевете.