https://static.news.ru/photo/d84d548e-6dc0-11ea-a628-fa163e074e61_660.jpg Фото: lenaleninaofficial/instagram.com

Писательница Лена Ленина, которая в разгар пандемии оказалась во Франции, рассказала о перенесённой болезни. Она призналась, что, скорее всего, перенесла китайский коронавирус. Об этом свидетельствуют все симптомы.

У меня были все симптомы коронавируса: сухой кашель, ломота и боль в мышцах, температура и головная боль. Порой даже подняться за стаканом воды было невыносимо тяжело, — рассказала она KP.RU.

Ленина добавила, что температура под 40 держалась у неё три дня, а потом медленно начала снижаться. Всё это время звезда пила иммуностимулирующий напиток собственного приготовления. Благодаря его целебным свойствам Ленина смогла обойтись без таблеток.

Звезда пожаловалась на то, что, несмотря на тяжёлое состояние, во Франции ей отказали в госпитализации. Когда температура у писательницы достигла почти сорока градусов, её сын позвонил местному врачу.

Тот сказал, что в больницу, а они переполнены, нужно будет везти, только если будет больше сорока. А вот про тесты он сказал, что сделаем в больнице, если я туда поступлю. На дому их не делают во Франции, — пояснила Ленина.

Сомнений в том, что у неё был именно коронавирус, у Лениной почти нет. По её словам, это подтвердили её родители, которые являются медиками.

К​огда пик прошёл, ушли головные и мышечные боли, мама вдруг призналась, что у меня был коронавирус. Она его без всяких тестов диагностировала по симптоматике, — заключила звезда.

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