Не вынес третьего инсульта: фото Бориса Моисеева, умершего год назад Артист Борис Моисеев умер год назад

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Моисеев

Год назад умер заслуженный артист России Борис Моисеев. Он скончался у себя дома 27 сентября после тяжелой болезни. Как сообщали СМИ, организм певца не смог справиться с последствиями третьего инсульта. В последние годы Моисеев крайне редко появлялся на публике, его речь и движение были заметно нарушены после предыдущих кровоизлияний.

Борис Моисеев прославился как танцовщик и хореограф, работал с Лаймой Вайкуле, Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко. Позже стал выступать на самостоятельный исполнитель.

У Моисеева не было семьи, последние дни рядом с ним был многолетний директор Сергей Горох.

Фото Бориса Моисеева — в галерее NEWS.ru.