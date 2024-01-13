«Не выдержали травли»: украинцы «похоронили» Ивлееву и Лолиту Фейки о смерти Ивлеевой и Лолиты набирают сотни тысяч просмотров на YouTube

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Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская

Ряд YouTube-каналов публикует фейковые видеоролики о смерти блогера Анастасии Ивлеевой и певицы Лолиты Милявской, которые набирают сотни тысяч просмотров. По версии авторов таких видео, артистки «не выдержали травли» после участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» и «свели счеты с жизнью». Один из каналов, распространяющих такие сообщения, принадлежит украинскому пользователю.

6 января некоторые Telegram-каналы сообщили, что Ивлеева якобы покинула Россию и направилась с «чемоданом денег» в Дубай. По словам Ксении Собчак, телеведущая приняла такое решение, опасаясь преследований от силовиков после «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

Позже Ивлеева записала видеообращение к подписчикам в Telegram, в котором рассказала, что никуда не уезжала. Видео было снято на фоне снега из Санкт-Петербурга. Артистка призналась, что проводит каникулы с семьей, друзьями и близкими.

12 января стало известно об отмене намеченного на 27 марта концерта Лолиты в Омске. По данным Telegram-канала Mash, поводом послужило заявление местного Совета атаманов казачьего народа. Ранее ее выступления отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

Артистка назвала это предсказуемым и отметила, что была готова к отмене своих выступлений после скандала с «голой» вечеринкой.