«Не все принимали»: известный рэпер раскрыл детали начала карьеры Децла Рэпер Птаха: хип-хоп-комьюнити не сразу приняло Децла

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий)

Рэпер Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий), ушедший из жизни пять лет назад, появился в хип-хоп-комьюнити своеобразно, рассказал NEWS.ru его коллега Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев). Исполнитель объяснил, что рэп-культура не принимала исполнителя в образе Децла, но приняла в образе Le Truk (один из сценических псевдонимов Толмацкого).

Заменить его никто не смог. Да, он появился своеобразно, сложно, хип-хоп-комьюнити его не воспринимало. Но потом появился Le Truk, а Децл ушел. И тут его приняли все. Он достаточно был дерзкий, не боялся высказываться в своих песнях, у него была своя философия, свой взгляд на мир, — поделился он.

Птаха назвал отсутствие Толмацкого ощутимым. Он признался, что нечасто общался со своим коллегой, хотя у них и был один концертный директор на двоих — Павел Беленец.

Мы пересекались на концертах, общались по несколько часов в самолетах. Производил хорошее, очень доброе впечатление, хотя сначала я относился к нему скептически. Считал, что это адаптация Lil’Bow Wow (американский рэпер Шэд Мосс. — NEWS.ru) для России, — сказал Нуриев.

Рэпер добавил, что в последние годы своей жизни Толмацкий ушел в тень. Но, по словам исполнителя, это был личный выбор Децла, а не выбор его слушателей.

Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Он был пионером хип-хоп-культуры в России.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что Толмацкий был невероятно популярен, так как его отец и продюсер Александр Толмацкий раскручивал его по законам поп-культуры. Эксперт добавил, что основной аудиторией Децла в 1990-х стали подростки, искавшие себе кумиров на сцене. По мнению собеседника, успех исполнителя можно сравнить только с популярностью группы «На-На».