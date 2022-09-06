«Не время для глупых пародий»: Запашный раскритиковал клип Гудкова Запашный: комик Гудков должен быть предан забвению за клип «Я узкий»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аскольд Запашный

Новый клип комика Александра Гудкова «Я узкий», который является пародией на песню исполнителя SHAMAN «Я русский», неуместен в нынешней политической ситуации, заявил в беседе с Pravda.ru народный артист России Аскольд Запашный. По его словам, «сейчас не время для глупых пародий». Более того, он убежден, что если шоумен таким образом хотел выразить свое отношение к текущим событиям, то он должен быть «предан забвению».

Если таким вот образом он показал своё отношение к текущим событиям, то за это, безусловно, нужно обществу (не государству!) просто человека забвению предать. Он должен понять, что своей пародией плюнул не на отдельно взятого артиста, а на всех людей, которые любят свою страну, — считает Запашный.

При этом артист отмечает, что Гудков кажется ему достаточно креативным и сообразительным человеком. Однако его пародию он оценил крайне низко, назвав безвкусной подделкой «своевременного» и «настоящего» клипа артиста SHAMAN.

Лидер «Гражданского комитета» Шлыков написал ранее заявление в СК с просьбой привлечь Гудкова к ответственности за клип-пародию «Я узкий». Он попросил возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», из-за чего комик может отправиться в колонию на срок до пяти лет или получить штраф до 500 тысяч рублей.