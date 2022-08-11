«Не волнуйся, любимый!»: Пугачёва сняла послание для уехавшего Галкина Пугачёва растрогала поклонников признанием в любви скучающему по семье Галкину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Алла Пугачёва сняла ролик для Максима Галкина и опубликовала его в соцсетях. Певица ответила скучающему по семье юмористу, который сейчас гастролирует за границей.

Поводом стало трогательное сообщение супруга артистки, который опубликовал архивный снимок с женой.

Лет 20 этой фотографии. Её сделал известный литовский фотограф. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю, — написал Галкин.

В ответ Пугачёва записала видео, где она идёт по пляжу с детьми. В какой-то момент все приветственно машут руками.

Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый. У нас всё хорошо, — обратилась к мужу певица.

Такой обмен посланиями растрогал пользователей сети. Поклонники засыпали артистов комплиментами и порадовались за них. «Любимая наша, неповторимая! Долгих и счастливых дней жизни», «Красивые люди с красивой душой», «Рады вас видеть», пишут в комментариях фанаты.

Ранее латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил, что российская певица Алла Пугачёва планирует вернуться в Россию. По его словам, артистка намерена приехать в Москву вместе с детьми.