«Не верю в дружбу»: Хилькевич раскрыла имя близкого человека в шоу-бизнесе Актриса Хилькевич назвала комика Искандарову своим близким человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич смогла завязать близкую дружбу, несмотря на то, что не верит в искренность в шоу-бизнесе. По ее словам, одной из близких подруг стала комик Евгения Искандарова, передает корреспондент NEWS.ru слова знаменитости, которая побывала на дне рождения ведущей.

Я не верю в дружбу в шоу-бизнесе, но даже в шоу-бизнесе можно найти своих друзей. На самом деле я много об этом думала, — разоткровенничалась Хилькевич.

Обычно знаменитости улыбаются друг другу и проявляют доброжелательное отношение, обратила внимание актриса. Но друзьями в этой сфере не становятся — для крепкой связи нужно не просто видеться, а преодолевать препятствия и переживать общие моменты.

Но все-таки друзья здесь могут появиться. У меня есть несколько человек. Женя — одна из немногих, с кем я с удовольствием дружу. Потому что ее чистая и светлая натура видна. По крайней мере мне, — отметила Хилькевич.

Актриса также намекнула на «множество совместных историй». Предположительно, одной из них стало участие актрис в шоу «Большой куш. Бангкок».

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила о возможности «здоровой» зависти между подругами. По ее словам, женщины нередко испытывают это чувство, которое может стать «двигателем прогресса».