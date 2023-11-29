«Не важно, какое у него настроение»: Завидия о втором таланте Баскова Певец Завидия назвал Баскова лучшим ведущим в истории премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Басков

Певец и телеведущий Максим Завидия заявил NEWS.ru на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», что лучшим ведущим этого мероприятия был Николай Басков. По его словам, Баскову одинаково удачно удается совмещать в себе таланты певца и ведущего.

Один из ярких примеров — Николай Басков. Я к нему очень хорошо отношусь, мы хорошо знакомы, часто видимся на мероприятиях. Мне кажется, Николай Басков может провести любое мероприятие, любую премию, любой концерт. Все, что угодно. Не важно, какое настроение у гостей в зале, какое у него настроение. Он включается в работу и готов вытянуть на своих плечах и один, и пять, и шесть часов, и восемь, будь то телевизионная съемка или просто какой-то концерт. Он трудяга невероятный, — сказал Завидия.

Всем нужно брать пример с Баскова, добавил он. Завидия высказал мнение, что Баскову нет равных.

Я тоже, как и многие артисты, и пою, и веду. И мы смотрим, что у нас лучше получается. А у Баскова, мне кажется, просто идеально обе стороны работают, — подчеркнул он.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что «Золотой граммофон» в этом году, по его мнению, обязательно должны получить Анна Асти, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и Инстасамка. Особенно он выделил Анну Асти, которую назвал мегазвездой из первого эшелона лучших артистов страны.