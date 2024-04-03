«Не уважаю»: Шаляпин о хайповавших на теракте в «Крокусе» звездах Певец Шаляпин раскритиковал хайповавших на теракте в «Крокусе» звезд

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал звезд, хайповавших на теракте в «Крокус Сити Холле». В разговоре со «Страстями» артист подчеркнул, что это их личное дело, но сам он не уважает таких знаменитостей. По его словам, фотографии на фоне цветов и публикации со слезами — это «дешевый местный пиар».

Можно хайповать на чем угодно, это их личное дело. Я не уважаю звезд, которые хайпят на политике, на терактах, фотографируются на фоне цветов, выставляют, как они плачут. Это самый дешевый местный пиар, — высказался Шаляпин.

При этом певец добавил, что артисты имеют право делать то, что нравится людям. Так, он отметил интерес к балерине Анастасии Волочковой. По словам артиста, люди сами дают ей рейтинги, интересуясь скандальными публикациями о знаменитости.

Все смотрят. Сами же даете рейтинг, — заключил Шаляпин.

Певица Мари Краймбрери ранее заявила, что, если человек перевел хотя бы один рубль на помощь нуждающимся, то это уже классно и заслуживает уважения. Таким образом она ответила, как она относится к тому, что знаменитости озвучивают суммы, переведенные пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Артистка добавила, что люди, сидящие дома, не должны считать чужие деньги и заявлять, что кто-то сделал слишком мало.