«Не успели»: Гурцкая раскрыла причину смерти мужа спустя год Гурцкая сообщила, что ее муж умер в самолете от сердечной недостаточности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диана Гурцкая

Народная артистка России Диана Гурцкая рассказала, что причиной смерти ее супруга — заместителя главы Минобрнауки Петра Кучеренко стала сердечная недостаточность. В интервью на телеканале «Россия» она сообщила, что мужа просто не успели спасти. Известно, что Кучеренко умер год назад в самолете.

Пете стало плохо в самолете. Самолет посадили в Минеральных Водах, но уже было поздно. Не успели его спасти. Врачи сказали, что у Пети была сердечная недостаточность, — рассказала Гурцкая.

Певица призналась, что очень тяжело переживает смерть супруга и скучает по нему, хотя со дня трагедии прошел год. Она также очень жалеет, что не была рядом с мужем в последние минуты. Говоря о характере Кучеренко, она рассказала, что супруг был очень жизнерадостным человеком, который любил веселить окружающих.

Ранее Гурцкая поздравила покойного супруга с днем рождения, опубликовав его последний снимок, сделанный за 2,5 недели до смерти. Артистка призналась, что не могла представить, что будет отмечать этот праздник без него. Она добавила, что сильно скучает и продолжает любить мужа. Также артистка рассказала, что после смерти мужа сосредоточилась на общественной деятельности и работе в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями.