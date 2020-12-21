«Не тороплюсь»: Шнуров рассказал, почему не вакцинируется от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b1fab62a-435b-11eb-a6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Музыкант, лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров в разговоре с журналистами сообщил, почему он всё ещё не привился вакциной от коронавирусной инфекции нового типа. Артист считает, что на данный момент каждая из имеющихся сывороток изучена недостаточно.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в стране вакцинируют примерно 60% взрослого населения.

По словам Шнурова, пока никто не может спрогнозировать поведение вакцины два года спустя. А сейчас ещё выявлено слишком мало результатов клинических исследований.

Подожду. Я не тороплюсь. Всё-таки в некотором роде я тоже занимался медицинскими вопросами и понимаю, что пара месяцев для доскональной экспертизы — это ничто, — цитирует Шнурова ТАСС.

Артист с 2003 года занимался спонсированием благотворительного проекта. Он помогал создавать обезболивающие препараты специалистам Института физиологии имени Павлова.

Поэтому я понимаю, что дела в РФ с медициной обстоят не очень хорошо, — резюмировал журналист.

Как ранее передавал NEWS.ru, Шнуров в частном порядке выступает на корпоративных мероприятиях за 11,5 млн рублей. Он практически не заметил снижения уровня спроса на корпоративы, о котором заявляли многие артисты на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Как отметил Шнуров, дела в этом смысле у него обстоят неплохо, работа по-прежнему есть.