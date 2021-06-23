Не только МакSим: кто из российских звёзд побывал в коме и что с ними стало

Российскую певицу Марину Абросимову (МакSим) в середине июня госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких. Медики диагностировали пневмонию. Анализы на COVID-19 оказались отрицательными. Позже исполнительницу ввели в искусственную кому. Пиар-менеджер звезды Яна Богушевская заявила, что МакSим «разбудят», как только показатели нормализуются. Абросимова — не первая отечественная знаменитость, которую ввели в медикаментозный сон на фоне болезни или травмы. NEWS.ru вспомнил похожие случаи.

Алибасов «уснул» после «Крота» на пять дней

4 июня 2019-го в российских СМИ появилась информация о госпитализации продюсера поп-группы «На-На» Бари Алибасова после якобы отравления чистящим средством «Крот», которое шоумен принял за сок. Два дня спустя стало известно, что пациента погрузили в искусственную кому, а 11-го числа того же месяца Алибасов очнулся . Врачи диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Позже Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени имени Н. В. Склифосовского, заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления продюсера жидкостью для прочистки труб. Врач указал на одну странность: в квартире Алибасова работали несколько домохозяек. Вероятность того, что чистящее средство лежало в неположенном месте, практически равна нулю, считает медик. Алибасова подозревали в инсценировке отравления, но PR-директор продюсера (на тот момент Вадим Горжанкин) опроверг подобные слухи.

Искусственная кома, или медицинская седация — это как длинный наркоз, который может продолжаться много дней. Задачи разные, в зависимости от болезни. Например, если пациента надо перевести на ИВЛ, в сознании он начнёт «бороться» с аппаратом, от самой трубки ощущения крайне неприятные. Поэтому пациентам вводят гипнотики — препараты, чтобы спать, и релаксанты, выключающие всю мускулатуру. И тогда аппарат ИВЛ спокойно работает, достигая нужного эффекта. Пациенты с обширными ожогами могут на фоне ужасных болей умереть, их также седатируют и под наркозом спокойно проводят все процедуры, — рассказал в беседе с NEWS.ru врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

Заворотнюк ввели в кому из-за рака, Бабкину — из-за COVID-19

В искусственную кому медикам пришлось вводить и актрису Анастасию Заворотнюк. Артистка долгое время борется с глиобластомой — злокачественной опухолью головного мозга. Она перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении состояния её здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком. Семья пациентки практически не раскрывает информацию о её нынешнем состоянии. По предварительным данным, сейчас знаменитость лечится дома.

Кроме того, в медикаментозный сон погружали, по данным СМИ, российского телеведущего Дмитрия Хрусталёва. По одной из версий, он заболел коронавирусом осенью 2020-го. Журналист мог почувствовать себя плохо из-за злоупотребления алкоголем. Позже Хрусталёв выступил с обращением к поклонникам, поблагодарил всех за поддержку и пояснил, что попал в больницу из-за лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления.

В декабре 2017 года искусственную кому пережил советский актёр и режиссёр Олег Табаков. Его госпитализировали с сильным воспалением лёгких.12 марта 2018-го мэтр скончался.

В апреле 2020 года СМИ сообщили о госпитализации певицы Надежды Бабкиной с COVID-19. Медикам потребовалось ввести её в состояние медикаментозного сна. Звезду также изолировали от окружающих в специальном боксе. Через некоторое время она выписалась и обрадовала подписчиков новыми фото.

В медикаментозный сон также погружали певицу Юлию Началову. Она умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови, которое привело к остановке сердца. Незадолго до этого исполнительница натёрла ногу и заработала гангрену.