Не только Алсу: как Лолита, Гурченко, Валюшкина и другие пережили измены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу

Певица Алсу публично обвинила во лжи блогера Анастасию Решетову и назвала ее «девушкой с низким социальным статусом». Экс-избранницу Тимати подозревали в связи с мужем артистки Яном Абрамовым и другими женатыми мужчинами. Сама Анастасия это отрицала. Алсу подала на развод, так как устала от неверности мужа. Кому еще из звезд изменяли супруги — в материале NEWS.ru.

Бывший муж Лель пил и изменял

В 2023 году Катя Лель развелась с мужем, бывшим хоккеистом Игорем Кузнецовым, после 15 лет брака. Развод прошел тихо в мировом суде, без конфликтов и скандалов, но Лель не стала скрывать причины разлада в их семье.

В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» артистка призналась, что муж злоупотреблял алкоголем и изменял ей. «Просто наступает день, когда ты понимаешь: а зачем все это? Это игра — когда человек выпьет больше, чем надо, он может одновременно звонить и играть с несколькими женщинами, забывая, что у него есть жена, ребенок. Там уже не было рамок. Зачем мне жить в страхе? Для чего? Поэтому я отпустила», — сказала Лель.

В шоу «Секрет на миллион» канала НТВ певица иронично назвала Кузнецова «героем-любовником» и рассказала, как ее бывший муж «приставал к прислуге», из-за чего никто долго не оставался работать в доме звезды. Лель даже слышала разговоры экс-супруга с другими женщинами.

«Он постоянно ворковал по телефону, а я это слышала. Причем текст один и тот же, который я уже знала почти наизусть. Я стояла за дверью и ржала. Сейчас он скажет: „Я хочу тебя, в чем ты сейчас?“, — вспоминала Лель.

После развода артистка часто появляется на светских мероприятиях и говорит о позитивном настрое. «Мне так легко и хорошо. Ушла ненужная токсичность, низкие вибрационные частоты человека, которые тянули вниз. Я сегодня готова подарить всю свою любовь тому, кто будет осознанным, добрым и состоявшимся», — делилась Катя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Катя Лель

Бывший муж изменял Лолите на ее деньги

В 2019 году певица Лолита развелась с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Звезда выяснила, что супруг, который моложе ее на 12 лет, изменял ей с предпринимательницей Ольгой Кулиевой и другими женщинами.

«Это не единственная подруга моего бывшего партнера. У него были еще связи. Психолог мне объяснила, что нарциссические личности никогда не имеют только одни отношения. У них всегда в запасе есть другие жертвы», — говорила Лолита в интервью KP.RU.

В гостях у Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» исполнительница хита «На Титанике» рассказала, что знала об изменах Иванова задолго до разрыва с ним. По ее словам, долгое время он все отрицал и манипулировал певицей. В конце концов Лолита не выдержала и выставила его ночью за дверь квартиры.

«Я выгнала его ночью. Когда он ушел, я дала ему конверт, который заранее приготовила. Там было девять тысяч евро. Чтобы мальчик не пропал. Материнский инстинкт. И я сказала ему, что оценила в эту сумму прелесть супружеской жизни на протяжении девяти лет. Но на его глазах две штуки я вынула — за „некачественное обслуживание“. И он взял», — рассказала певица.

Лолита призналась, что обеспечивала Иванова: возила на курорты, покупала ему модную одежду, помогла получить платное образование в московском вузе и познакомила с известными людьми, которые приходили к нему как к тренеру учиться играть в сквош.

Лолита обратилась к психологу после развода, чтобы проработать травму. Разрыв с Ивановым пошел ей на пользу: певица похудела и преобразилась.

В 2024 году, несмотря на многочисленные «отмены», которые последовали после участия артистки в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, она стала ведущей премии МУЗ-ТВ. Певица вела ее в ультракоротком мини, подчеркивающем ее фигуру.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская

Горбачева подала на развод после вопроса изменявшего ей мужа

В 2020 году актриса и звезда фильма «Аритмия» Ирина Горбачева развелась с мужем, коллегой Григорием Калининым, после трех лет брака. Пара состояла в отношениях в течение восьми лет. В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Горбачева заявила об изменах мужа. По ее словам, она знала об этом, но пыталась делать вид, что ничего страшного не происходит.

Спонтанный разговор с мужем о жизни и ценностях закончился его признанием о других женщинах. Калинин спросил, зачем он ей нужен. Горбачева задумалась и предложила развестись.

Позже Калинин подтвердил, что он действительно изменял, но оправдал свое поведение воздействием алкоголя и внезапно возникшей страстью.

«Такое возможно в браке. Что тут сделаешь? Это всегда больно и неприятно. Кто-то больше переживает, кто-то меньше. Говорю так, потому что в моей жизни были измены, в том числе изменяли и мне. Для меня это опыт, я сделал соответствующие выводы. Но надо учитывать: влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя? Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому? Или у вас возникла спонтанная страсть?

Женская и мужская измена, как показывает практика, — абсолютно разные вещи, тут нет равноправия. Хотя в любом случае это плохо, и разделять на сильный и слабый пол, наверное, не стоит. Надо дальше так строить жизнь, чтобы никому не было больно»,— сказал Григорий Калинин в одном из интервью.

Бывшим супругам не удалось сохранить хорошие и дружеские отношения после развода, на светских тусовках они стараются на пересекаться. У Ирины появился молодой человек, но она не афиширует свою личную жизнь, Калинин также не одинок.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ирина Горбачева

С кем Кобзон изменил Гурченко

У актрисы Людмилы Гурченко было шесть мужей и много любовников. Звезда «Карнавальной ночи» отличалась ветреностью, но и ей тоже изменяли. Гурченко и Кобзон познакомились на показе фильма «Шербургские зонтики». В тот момент певец и актриса уже были известными и разведенными с предыдущими супругами. У Гурченко росла дочь Маша, но с ее воспитанием звезде помогала мама.

Иосиф и Людмила расписались в 1967 году в Куйбышеве. Они ревновали друг друга, их отношения были страстными, но супруги часто ссорились, и дело даже доходило до рукоприкладства. Их брак продлился три года. Певец изменил жене с ее лучшей подругой.

«Люся уезжала на съемку и оставила свою ближайшую подругу Таню Бестаеву (актриса Театра Моссовета, звезда фильма «Тени забытых предков. — NEWS.ru) присматривать за Машей. Бестаева была безумно красивая, с атласной кожей. И мы с ней поехали в Рузу, в Дом композиторов, отмечать Новый год. Отправили Машку родителям, а сами уехали. Когда Люся вернулась, друзья ей про нас рассказали», — рассказывал в интервью KP.RU Кобзон.

Актриса не простила измену и отправила мужу телеграмму: «Горбатого могила исправит», а позже развелась. Впоследствии Гурченко всегда негативно отзывалась о Кобзоне и называла их брак ошибкой.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Людмила Гурченко

Почему Валюшкина жалеет, что сразу не ушла от мужа

Звезда сериала «Универ» Елена Валюшкина родила мужу, актеру Александру Гриценко, двоих детей — Марию и Василия. Появление сына и дочери не помогло артистке сохранить семью, супруг продолжил ей изменять. Она жалела, что долго не решалась уйти от Гриценко.

«Я, как многие женщины, совершила очень большую ошибку — сохраняла семью ради детей. Этого делать нельзя. Когда все это происходило в моей жизни, я разговаривала с одной известной актрисой и спрашивала у нее, как она для себя решила, почему осталась жить с человеком, который ее предал. Она мне ответила, мол, это ее выбор, она решила его простить. Не буду называть имя этой артистки, история громкая была», — рассказала актриса в программе «Судьба человека».

После развода актриса встречалась с разными мужчинами, но ни с кем так и не расписалась в ЗАГСе.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Елена Валюшкина

Что говорят о «звездных» изменах психологи

Психолог Вероника Крайнова считает, что женщины часто воспринимают измены мужей очень болезненно. «Это предательство. После такого опыта женщине может быть очень трудно кому-либо довериться и выстроить близкие отношения в будущем. Потому что в каждом мужчине она будет видеть потенциального предателя, обманщика и изменщика», — сказала психолог.

Женщина, которой изменили, начинает предвзято относиться к себе. «Падает ощущение ценности себя как женщины. Я не хороша, я не ценна, мне изменили, меня променяли... После этой травмы может быть трудно начать вновь ценить себя как женщину, почувствовать себя интересной, красивой, обаятельной», — предположила психолог.

Крайнова обратила внимание, что звезды, которым изменили, часто сильно переживают, если о неверности супруга узнает общественность. По мнению психолога, они сталкиваются с публичным унижением.

«Среди звезд много людей с нарциссическим характером, для них это может ощущаться как публичное унижение. „Теперь все узнали, что я не такая уж идеальная и прекрасная, я женщина, которой изменяют“», — объяснила психолог.

С возрастом, если женщина стала психологически более зрелой, «вырастила прочную опору внутри себя», ей легче пережить измену, но в любом случае неверность любимого человека является травмирующим опытом, который имеет негативные последствия, резюмировала Крайнова.

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