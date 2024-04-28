«Сдружились»: Люся Чеботина о работе со Стасом Михайловым Чеботина рассказала, что подружилась со Стасом Михайловым

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Люся Чеботина

За кулисами концерта «55» певца Стаса Михайлова его коллега Люся Чеботина ответила на вопрос, удалось ли ей «спеться» с юбиляром. Она пояснила, что подружилась с ним, передает корреспондент NEWS.ru.

Мне кажется, что мы настолько похожи, наши взгляды на жизнь совпадают, и в творчестве есть какая-то схожесть. Я могу сказать, что этот коннект произошел сразу же, с первой секунды знакомства, тут не то, что спелись, сдружились, — поделилась Чеботина.

По ее словам, феномен Стаса Михайлова состоит в том, что он открыт, искренен, с правильными семейными ценностями, если говорит, то делает, отвечает за свои слова. Чеботина также назвала певца безмерно талантливым автором, харизматичным артистом.

Он скорее давал не советы, а не желал. Стас такой человек, который постоянно желает всего хорошего. Вот он мне желал стать народной артисткой нашей любимой Родины, его слова, да Богу в уши, — резюмировала Чеботина.

Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева является великим человеком, ранее заявил певец и композитор, народный артист РФ Стас Михайлов за кулисами своего юбилейного концерта «55». Он добавил, что любому исполнителю, который испытывает проблемы с голосом, надо найти в себе силы и уйти со сцены.