Не суицид: мать погибшего Шаляпина высказала новую версию смерти сына

https://static.news.ru/photo/f36fb324-67bb-11eb-bb40-96000091f725_660.jpg Александр Шаляпин Фото: shalyap_in/instagram.com

Мать погибшего актёра и комика Александра Шаляпина Светлана Высоцкая высказала новую версию гибели сына. По словам женщины, знаменитость могла быть убита, хотя следствие рассматривает в качестве причины его смерти суицид.

За несколько дней до произошедшего артист вернулся из клиники, где проходил реабилитацию после алкогольной зависимости. Знакомые были уверены, что тот находился в депрессии из-за пандемии коронавируса, однако официальный диагноз ему не был поставлен.

Говорить о диагнозе ещё рано. Мы сейчас говорим о его депрессии, а потом может выясниться совершенно другой результат. А вдруг его отравили? — предположила Высоцкая.

Она подчеркнула, что судмедэксперты взяли у погибшего кровь на анализы. Пока что результат ещё неясен.

Женщина также поведала, что у неё с сыном был серьёзный разговор по поводу фамилии. Она предлагала ему взять свою фамилию, на что артист заявил, что не хочет умереть в 42 года, как певец Владимир Высоцкий, что даёт возможность полагать, что изначально мужчина не хотел завершать свою жизнь так рано.

Впрочем, Высоцкая не указала, кто и зачем мог отравить её сына. У женщины не возникло догадок, однако не исключено, что в разговоре с журналистами она их просто не стала озвучивать, передаёт KP.RU.

О смерти актёра и стендап-комика Александра Шаляпина стало известно в ночь на 25 января. Его тело обнаружила в квартире супруга артиста. По предварительным данным, мужчина страдал от алкогольной зависимости и депрессии.

Ранее NEWS.ru писал, что мать погибшего стендап-комика Александра Шаляпина общалась с ним до последнего дня, и он не производил впечатления несчастного человека. По словам женщины, сын всегда говорил ей о том, что он счастлив, любит своё дело и своих друзей.