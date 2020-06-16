«Не стесняюсь об этом говорить»: Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом

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Певица Надежда Бабкина рассказала подробности о своём романе, который когда-то произошёл с музыкантом Александром Розенбаумом.

По словам артистки, она поддерживает хорошие и тёплые отношения с бывшим возлюбленным.

Улыбаемся друг другу. Каждый знает о своём. Но не всё, конечно, мы говорим вслух, — поделилась Бабкина.

Она отметила, когда-то их связывал не только творческий союз, но и нежные отношения.

Я не стесняюсь это говорить. Мы делали сообща удивительные вещи. Он играл на гитаре и сочинял для «Русской песни» прекрасные композиции, — рассказала артистка.

Сейчас, добавила певица, у Розенбаума «есть учителя, которые ему подсказывают». При этом она подчеркнула, что помогала музыканту стать известным артистом.

Я ходила в министерство культуры. Просила за него. Потом уже ему начал помогать Иосиф Кобзон. Но сначала была Бабкина, — заявила она.

Бабкина сообщила, что отправляла Розенбаума выступать в ФРГ и Афганистан, отметив, что «бабы всегда вокруг него вьются».

Так было всегда. Нежность и чувство к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант, — сказала певица в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По её словам, Розенбауму удалось найти свою нишу, а также придумывать удивительные словосочетания. Она добавила, что радуется его успеху.

Ранее NEWS.ru писал, что Бабкина, которая недавно поборола коронавирус, рассказала о своих отношениях с молодым гражданским мужем Евгением Гором. По словам 70-летней исполнительницы, если бы ей было неинтересно с Гором, который младше её на 30 лет, она бы давно с ним рассталась.