«Не станет «Ералаша»: Клара Новикова отозвалась о смерти Грачевского

https://static.news.ru/photo/54f09c28-56e4-11eb-9a5d-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Клара Новикова рассказала, как она восприняла известие о смерти Бориса Грачевского. По мнению артистки, с уходом худрука может закончиться и выпуск тележурнала «Ералаш».

Для Клары Новиковой Борис Грачевский был близким другом и она беспокоилась, когда он оказался в больнице. Артистка снималась в популярном журнале и теперь переживает за судьбу проекта.

Наверно, не станет «Ералаша», я так думаю. И Катя с маленьким ребёнком... Я жила в тревоге, потому что знала, что всё непросто, и он «тяжёлый». У меня сегодня дикая была тревога, дикая, — рассказала Новикова в интервью Пятому каналу.

Артистке Грачевский запомнился лучезарным, с постоянной улыбкой, сыплющим шутками. Из-за коронавируса в последнее время Новикова потеряла многих близких, талантливых и достойных людей.

Борька всегда весёлый, я никогда его не видела грустным. Даже когда он был здоров, что бы с ним ни случилось — всегда какие-то анекдоты, байки. И так всё складывалось, и человек любимый появился, и маленький этот, — переживает артистка.

Младшему сыну худрука Филиппу ещё нет и года. Грачевский был счастлив, когда малыш появился на свет. Он прочил сыну творческую карьеру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Грачевский оставил своим близким хорошее наследство. Его последней супруге Екатерине Белоцерковской и сыну Филиппу, вероятно, достанется дом по Новорижскому шоссе площадью 300 кв. м и 17 соток земли общей стоимостью 50 млн руб.