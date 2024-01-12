«Не стала терпеть»: почему Кудрявцева ушла от Макарова, история их любви

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о разрыве с мужем, бывшим хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на разницу в возрасте, они жили в браке почти 11 лет. У супругов растет пятилетняя дочь. История любви Кудрявцевой и Макарова и возможные причины их расставания — в материале NEWS.ru.

«Я ушла от мужа»

12 января телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что они с мужем, бывшим хоккеистом Игорем Макаровым, больше не вместе, она ушла от него. «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала она.

Кудрявцева отметила, что «личное в публичное вынесла намеренно», вероятно, намекая на предстоящий бракоразводный процесс. Телеведущая заявила, что комментарии не дает, и попросила СМИ ее не беспокоить.

Лера Кудрявцева была замужем за Игорем Макаровым чуть больше 10 лет. В июне прошлого года они отмечали оловянную свадьбу. Супруг моложе Кудрявцевой на 16 лет, поэтому многие поклонники Леры сначала считали этот брак мезальянсом.

Кем были мужья Кудрявцевой до Макарова

Прежде чем встретить своего третьего мужа Игоря Макарова, Лера Кудрявцева пережила несколько неудачных отношений. В первый раз она вышла замуж в 19 лет за ударника «Ласкового мая» Сергея Ленюка. В этом браке у Кудрявцевой родился Жан, названный так в честь голливудской звезды Жан-Клода Ван Дамма.

Несмотря на общего ребенка, Сергей и Лера не смогли сохранить отношения и развелись через два года после свадьбы. Основной причиной стали измены музыканта, которому не давали прохода фанатки.

Длительное время после этого Кудрявцева встречалась с высокопоставленным и очень обеспеченным мужчиной, имя которого она никогда не называла, но, как позже говорила сама телеведущая, эти отношения закончились для нее абьюзом.

Второй раз Кудрявцева вышла замуж за предпринимателя Матвея Морозова. Ее не смутило, что он был ранее судим, и через три месяца после знакомства пара расписалась. Но и этот брак оказался несчастливым для Кудрявцевой: Морозова арестовали за мошенничество.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Пять лет Лера Кудрявцева встречалась с певцом Сергеем Лазаревым, который моложе ее на 12 лет. Однако многие полагают, что их отношения были не более чем пиар-романом для привлечения внимания аудитории и что между ведущей и артистом были только хорошие приятельские отношения.

Как Кудрявцева познакомилась с Макаровым

В 2012 году Кудрявцева встретила хоккеиста Игоря Макарова, который моложе ее на 16 лет и всего лишь на три года старше ее сына Жана.

«В 2012 году, кроме работы и дома, я ничего не видела. И вот решили летом с девочками выбраться „в люди“. Сидели большой компанией, и тут мимо проходил парень, с которым мы пересеклись взглядами. Я начала ерзать на стуле, а если честно, пыталась развернуться поудобнее, чтобы его рассмотреть. Как потом утверждал, я ему строила глазки (врет). Короче, парень подходит ко мне, и мы знакомимся. 16 лет разница в возрасте», — рассказывала телеведущая в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Сначала Кудрявцева не думала, что у нее могут быть серьезные отношения с Макаровым из-за их разницы в возрасте и его вспыльчивого характера. Как говорила телеведущая, он «парень буйный».

Предложение руки и сердца Макаров сделал в довольно экстравагантной форме. «Он достал коробочку и сказал: „Встретишь со мной старость?“ Я не ожидала. Он говорит: „Только попробуй сказать нет. Если скажешь нет, то я тебя сейчас убью“. И я сказала, конечно же, да», — делилась ведущая.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

8 июня 2013 года пара пошла под венец. На свадьбе Кудрявцевой и Макарова были многие российские знаменитости, пришли даже Алла Пугачева с Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом), Николай Басков был ведущим и развлекал звездную публику песнями, певица Слава поймала венок невесты. По подсчетам СМИ, праздничный банкет обошелся супругам в 5 млн рублей.

Как Кудрявцева в 47 лет ради мужа родила дочь

Пользователи соцсетей предсказывали Кудрявцевой скорый развод с мужем, мол, хоккеист рано или поздно предпочтет телеведущей молодую девушку. Некоторое время Макаров жил в Уфе на съемной квартире, когда играл за местный клуб «Салават Юлаев», но это обстоятельство не повлияло на отношения супругов.

В 2018 году они стали родителями, Кудрявцева решилась на ЭКО и родила дочь Машу. Позже телеведущая рассказывала, как ей было трудно забеременеть и выносить ребенка.

«Я прошла такой жестокий путь до появления Маши, что я готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я к этому шла не один год, потому что в 47 лет есть какие-то физиологические моменты. И если я в Instagram не светила своим пузом — это не потому, что я не была беременной. Я просто остерегалась и боялась», — заявила Кудрявцева в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Периодически в СМИ появлялась информация, что у Кудрявцевой в отношениях с мужем все не так гладко. В мае 2023 года в студии программы «Звезды сошлись» ведущая призналась, что разочаровалась в поведении Макарова.

«Мы женаты 11 лет, мой муж младше меня на 16 лет. В нашей паре он старик, а я молодая. Ну вот, к сожалению, так получилось. Потому что он дома сидит, ему ничего не надо. Он такой нудноватый. Нет, у нас все нормально! Но я имею в виду, что разница в возрасте — это на самом деле не только цифры», — рассказала она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева с дочкой Марией

Телеведущая пожаловалась на то, что ей не хватает романтики в отношениях с супругом, и не стала скрывать, что в последнее время она кормит всю семью.

«К сожалению, у мужа закончилась профессиональная карьера. Он в таком сейчас поиске. Поэтому на данный момент зарабатываю больше я. Хотя были годы, когда он зарабатывал много. Сейчас зарабатываю много я, а он в поиске себя», — пояснила Кудрявцева в интервью Ирине Безруковой.

Из-за чего мог распасться брак Кудрявцевой

Психологи называют браки, в которых есть большая разница в возрасте супругов, нестабильными. Семейный психолог Наталья Панфилова считает, что критичная разница — семь лет.

«Почему так считается? Потому что они уже разные книжки читали, над разными фильмами смеялись, и это роет пропуск между системами ценностей», — объяснила Панфилова NEWS.ru.

По словам семейного психолога, браки между мужчинами в возрасте и молодыми женщинами, которые им во внучки годятся, долговечнее союзов «старая жена, молодой муж», потому что женщины готовы на многое закрывать глаза, тем более если они зависимы материально. У мужчины, который подсознательно выбирает в жены «мамочку», рано или поздно появляется потребность отделиться от нее, самореализоваться.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Если верить словам самой Кудрявцевой, дело не в разнице в возрасте, а в алкогольной зависимости ее мужа.

«Отдельная тема — жены хоккеистов, потому что они все брутальные, очень много зависимостей, легко распускают руки, бьют своих жен. Жить с хоккеистом — беда, они достаточно примитивные ребята с очень хорошими рефлексами, поэтому по-человечески я Леру очень понимаю. Она женщина умная, сделала себя сама. Не стала терпеть человека, который не хочет бросать алкоголь и меняться, и правильно поступила», — поделился мнением с NEWS.ru нарколог Василий Шуров.

Сама Кудрявцева некоторое время назад, отвечая на вопросы подписчиков, писала, что физическое насилие для нее неприемлемо. «Никогда! В нашей семье запрещены оскорбления, а тем более рукоприкладство», — отмечала Лера.

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