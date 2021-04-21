«Не стала ломаться»: Боня согласилась на интим с бывшим

https://static.news.ru/photo/cc7ea112-a334-11eb-93df-96000091f725_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Экс-участница шоу «Дом-2» уже более полутора лет находится в поисках второй половинки. 41-летняя телеведущая неоднократно жаловалась, что уже давно не имела сексуальных отношений. Однако во время отдыха в Монако она всё же решилась «обнулить счётчик».

Прервать половое воздержание девушке помог её бывший возлюбленный. По её словам, он прилетел к ней в Монако, она не стала «ломаться» и согласилась на близость, пишет Cosmopolitan.

У меня полтора года секса не было. Я себя даже не трогаю, эротику не смотрю. Но недавно мой бывший парень меня выручил. Прилетел в Монако, я уж не стала ломаться. Надо было счётчик обнулить, а то второй год пошёл, позор какой-то, — призналась Боня.

По словам Виктории, такое длительное воздержание она считает естественным, потому что ей важно быть искренне влюбленной в партнера.

Если меня хотя бы тронет мужчина, который мне не нравится, я его очень больно пну. Я даже не сексом занимаюсь, а занимаюсь любовью, — добавила она.

Бывшая участница популярной телестройки рассталась с отцом своей дочери Анджелины ирландским миллиардером Алексом Смерфитом четыре года назад. После ей неоднократно приписывали отношения с влиятельными европейцами, а также со знаменитым теннисистом Маратом Сафиным.

Ранее 40-летняя телеведущая Маша Малиновская также раскрыла подробности своей интимной жизни. По её словам, у неё давно не было романов, а последний раз был в 2003 году.