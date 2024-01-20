«Не смогу быть другом»: Джигурда поздравил Волочкову после слива видео Джигурда поздравил Волочкову с днем рождения после скандала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Актер Никита Джигурда поздравил экс-подругу балерину Анастасию Волочкову с днем рождения и признался, что все еще любит ее, хоть и не может быть другом, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль». В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артист назвал Волочкову, которой исполнилось 48 лет, «богиней».

Давайте поздравим богиню Волочкову с днем рождения! Несмотря на то что я больше не смогу быть другом богини Волочковой, я по-прежнему по-отечески люблю эту своенравную, сильную, красивую и талантливую актрису, — написал Джигурда.

Ранее Волочкова сообщила, что актер Никита Джигурда не поздравил ее с днем рождения. По ее словам, после скандала со слитым в Сеть видео Джигурда с ней не связывался. Видео с откровенными танцами, уточнила знаменитость, снимал бывший директор Джигурды Евгений. Артистка сообщила, что перед этим они с актером «выпили просекко».

До этого артистка написала заявление в Следственный комитет с жалобой на Джигурду и его помощника, который мог осуществить съемку провокационного танца. Артистка попросила привлечь виновных к уголовной ответственности за «сбор и распространение информации о ее частной жизни». Однако во время пресс-конференции 20 января отметила, что заявление было составлено только на помощника актера.