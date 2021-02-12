«Не скупится»: Тимати купил рекордно дорогое кольцо для шоу «Холостяк»

https://static.news.ru/photo/a02121f0-6d40-11eb-bbec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организаторы шоу «Холостяк» рассказали, чем их удивил рэпер Тимати в процессе съёмок.

Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки, а кольцо, которое он приобрёл для финала шоу, стало самым дорогим за всю историю проекта! — рассказали они.

Съёмки восьмого сезона передачи в настоящее время проходят в Дубае. Перед зрителями музыкант предстанет в новом образе романтика, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что первый выпуск шоу «Холостяк» ещё не вышел, но фанаты исполнителя уже строят догадки, кто же стал его избранницей. Некоторые из них даже установили её личность — Анастасия Вербовая. Свои предположения они сделали, увидев фото рэпера вместе с девушкой на концерте в ОАЭ. На снимке девушка прижимается к рэперу и выглядит очень счастливой. Известно, что она модель и много путешествует. Кроме того, она брюнетка с формами, что подходит под типаж, который всегда нравился Тимати.

11 сентября стало известно, что рэпер и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. Модель сообщила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.

Некоторые поклонники пары заподозрили, что участие музыканта в проекте — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star.