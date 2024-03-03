«Не сдавайтесь»: Пугачева поздравила фанатов с праздником «желтых цветов» Пугачева опубликовала новый пост и призвала поклонников не унывать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Алла Пугачева опубликовала в своем аккаунте Instagram (деятельность в РФ запрещена) новый пост, в котором призвала поклонников не унывать. Примадонна написала, что 3 марта приходится на первое воскресенье весны, а также на праздник «желтых цветов». Поздравление певица сопроводила своей фотографией крупным планом.

Первое воскресение весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому! — написала певица.

Ранее Пугачева обратилась к зрителям после выхода своего нового альбома «P. S.» и сообщила, что узнала о нем последней. Исполнительница назвала пластинку «хорошим подарком» к своему 75-летнему юбилею, отметив, что «ей приятно». Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов выразил мнение, что новым альбомом Пугачева пытается продемонстрировать активную деятельность и напомнить о своей значимости. По мнению эксперта, сборник готовился давно — задолго до начала СВО.

Продюсер Павел Рудченко в свою очередь заявил, что Пугачева могла выпустить новый альбом исключительно для себя. Певица является творческим человеком, которому необходимо заниматься соответствующей деятельностью, добавил он.