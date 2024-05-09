«Не считаю, что все обязаны»: российская актриса высказалась о материнстве Актриса Чиповская о материнстве: рожать должны не все женщины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анна Чиповская

36-летняя российская актриса Анна Чиповская в интервью изданию The Blueprint призналась, что пока не решила, хочет ли она однажды стать матерью. Звезда находится в браке с актером Дмитрием Ендальцевым, но наследниками пара не обзавелась.

Чиповская считает, что рожать должны не все женщины. Одни подходят для этой роли, а другие хотят в жизни чего-то другого.

Говорят, к этому нельзя быть готовой, но я думаю, к этому нужно быть готовой, поскольку берешь ответственность не только за себя. Но вообще не считаю, что все «обязаны» иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово «обязан» неуместно <...> Чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать, — сказала она.

Ранее стало известно, что бывшая участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила в туалете московской кофейни. Женщина пошла в уборную, а вышла уже с младенцем. По ее словам, больно не было. Сначала вышла голова, потом еще полтела, вспоминает певица. Морально она была готова. Экс-участница «Фабрики звезд» призналась, что перегрызла пуповину. Ребенок не плакал и пах шоколадом, отметила исполнительница.