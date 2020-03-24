Народный артист России, знаковый певец 90-х, Александр Буйнов отмечает юбилей — 70 лет.

Начинал карьеру Буйнов в составе ВИА «Весёлые ребята», где за 16 лет приобрёл всесоюзную популярность. Позже начал сольную карьеру. Исполнитель хитов «Пустой бамбук», «Горький мёд», «Падают листья». В 2011 году сообщил об успешном излечении от онкологического заболевания. В 2016 году награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Evguenii Matveev/Global Look Press

Buynov Aleksandr Natalya Loginova/Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Руслан Кривобок/РИА Новости

Global Look Press

Vasilii Smirnov/Global Look press

Anatoly Lomohov/Global Look Press

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

АГН «Москва»

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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