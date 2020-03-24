Легендарный французский кутюрье Жан-Поль Готье 6 февраля представил в Москве эпатажный проект Fashion Freak Show. Его премьера состоялась в сентябре 2018 года в Париже. По признанию автора, шоу, соединяющее элементы модного показа, музыкальные и цирковые номера, показывает, что творится в голове у эпатажного модельера. В постановке задействовано свыше 200 костюмов, часть из которых Готье создал специально для проекта, другие взял из своих архивов. Кроме того, специально для гастролей в России кутюрье добавил несколько моделей из своей любимой коллекции «Русский конструктивизм» 1986 года. Режиссёром проекта выступил Тони Маршалл, композитором и музыкальным продюсером — многократный обладатель премии «Грэмми» Нил Роджерс. Премьеру в Москве посетили многие известные деятели культуры. Яркие кадры с премьерного показа в Московском Дворце молодёжи — в фотогалерее NEWS.ru.