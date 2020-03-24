Народный артист России, знаковый певец 90-х, Александр Буйнов отмечает юбилей — 70 лет.
Начинал карьеру Буйнов в составе ВИА «Весёлые ребята», где за 16 лет приобрёл всесоюзную популярность. Позже начал сольную карьеру. Исполнитель хитов «Пустой бамбук», «Горький мёд», «Падают листья». В 2011 году сообщил об успешном излечении от онкологического заболевания. В 2016 году награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии».
Evguenii Matveev/Global Look Press
Buynov Aleksandr Natalya Loginova/Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Руслан Кривобок/РИА Новости
Global Look Press
Vasilii Smirnov/Global Look press
Anatoly Lomohov/Global Look Press
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
АГН «Москва»
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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