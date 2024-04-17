«Не позволю тявкать на Настю»: отец Ивлеевой вступился за дочь Отец Ивлеевой назвал несправедливым обвинение дочери в дискредитации армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Отец блогера Анастасии Ивлеевой Вячеслав в разговоре с ИА Regnum назвал несправедливыми обвинения против нее в дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, дочь никогда не ругала армию, а ее «голая» вечеринка была лишь формой заработка. Мужчина пообещал, что не позволит «каждой шавке тявкать» на дочь.

Зачем все докопались до ребенка? После той вечеринки все сказали, что она проводит пир во время чумы. Но это не так, она просто зарабатывает деньги, у нее свой бизнес. Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым, — подчеркнул отец блогера.

До этого на Ивлееву был составлен протокол по статье за дискредитацию российской армии. Дело было зарегистрировано в Тверском суде столицы. Согласно указанной статье, блогеру грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Дело в отношении Ивлеевой завели из-за публикаций от 24 февраля и 1 марта 2022 года в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Блогер высказывалась против проведения спецоперации на Украине и призывала Россию отменить ее. В конце 2023 года после скандальной «голой» вечеринки Ивлеева скрыла эти записи.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что Ивлееву нельзя лишить гражданства РФ и выслать из страны за протокол по статье за дискредитацию Вооруженных сил России. При этом, по его словам, общественные организации, как и все граждане, могут выражать свое мнение и высказывать подобные призывы.