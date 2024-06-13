«Не позорься»: Полину Гагарину подвел бывший муж при всех Бывший муж Полины Гагариной не смог решить математическую задачу по ее просьбе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагариной в рамках шоу «Контакты» с Антоном Шастуном обратилась за помощью к бывшему мужу, фотографу Дмитрию Исхакову. Она рассчитывала, что экс-возлюбленный сможет решить математическую задачу, которая поставила ее в тупик, однако ошиблась. Выпуск передачи появился на портале Premier.one.

Ну подумай, не позорься, — уговаривала она.

Исхаков заявил, что понятия не имеет, как справиться с заданием. А также выразил готовность опозориться ради участия в телепередаче.

Ранее Полина Гагарина заметила, что ее сыну Андрею Кислову еще рано думать о свадьбе. Так на пресс-конференции, посвященной большому шоу, которое состоится 29 июня в «Лужниках», она прокомментировала сообщения о том, что у 16-летнего наследника певицы завязались отношения с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной. Гагарина назвала 20-летнюю исполнительницу «невесткой» и пошутила, что уже начала говорить как свекровь.

Гагарина также призналась, что не стремится стать новой Аллой Пугачевой для России. Отвечая на вопрос корреспондента, артистка подчеркнула, что не является «заменителем» кого-либо на отечественной эстраде, она просто делает свою работу, которую очень любит.