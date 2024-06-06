Не поступивший в элитную школу сын Чеховой улетел в Грузию Анфиса Чехова рассказала, что ее сын улетел к отцу в Грузию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Анфиса Чехова с сыном

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что ее сын Соломон улетел из России в Грузию к своему отцу на все лето. На своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что в этот раз наследник улетел один, его сопровождали только сотрудники аэропорта. Известно, что недавно Соломон не сдал экзамены в элитную школу.

Соломон отправился к папе в Грузию на все лето. Летел в этот раз один в сопровождении сотрудника аэропорта, — подчеркнула артистка.

Соломон родился 12 лет назад в браке Чеховой с актером Гурамом Баблишвилли. Спустя пять лет после появления на свет Соломона супруги расстались. Телеведущая подчеркивала, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа с сыном. Звезда отмечала, что мальчик хорошо говорит по-грузински благодаря своим родственникам и многое знает о культуре этой страны.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о возникшей проблеме после укола ботокса. По ее словам, из-за инъекции один глаз перестал нормально открываться и «упал». Телеведущая пояснила, что при помощи процедуры пыталась выровнять бровь, однако препарат сработал неожиданным образом. При этом актриса не стала обвинять в последствиях врача, выполнявшего укол.