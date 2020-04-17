«Не пора ли заменить?»: Гузеева и Сябитова не поздравили Володину

https://static.news.ru/photo/f10eec30-80da-11ea-b174-fa163e074e61_660.jpg Василиса Володина Фото: vasilisa.volodina/instagram.com

Поклонники астролога из телешоу «Давай поженимся!» обеспокоены. Пользователи Интернета не увидели в Instagram Василисы Володиной поздравлений с днём рождения от её коллег Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.

Некоторые предполагают, что дружбе ведущих пришёл конец. При этом «Давай поженимся!» уже несколько дней выходит без Володиной. Астролог решила не подвергать свою семью опасности и соблюдает самоизоляцию. При этом речи о смене ведущей не идёт, так как Володина уже опровергала эту информацию. Однако аудитория решила, что отношения между ведущими испортились.

Гузеева в своём личном блоге при этом заявила, что Василиса решила для себя, что её жизнь и жизнь её близких дороже.

Она, наверное, молодец. А мы — дураки. Но нас так учили, мы должны быть на передовой, должны развлекать людей, — сказала ведущая.

Однако беспокойство поклонников Володиной вызвало шуточное предложение к Сябитовой вести проект вдвоём. При этом подписчики решили предложить новую кандидатуру на пост астролога телешоу — Тамару Глоба.

Поклонники Василисы Володиной при этом пишут, что без неё шоу «Давай поженимся!» уже не то.

Да, знаю, что программа уже не та, но что поделать. Я выйду, как только снимут карантин, — заверила фанатов астролог.

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