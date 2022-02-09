«Не перебарщивать»: ведущий шоу «Решала» оценил движение «Лев против»

Движения «Лев против», «СтопХам», «Хрюши против» и «Трезвые Дворы» правильные, если не переходят грань, сообщил ведущий шоу «Решала» Влад Чижов изданию «Слово и Дело». Сам он относится к ним нейтрально. Бороться с нарушителями общественного порядка — что и делают представители этих движений — нужно, считает Чижов.

Я не поддерживаю и не осуждаю эти движения. Не поддерживаю потому, что очень легко перейти грань между разумными действиями и какими-то экстремистскими. Но при этом я считаю, что то, что делают ребята — правильно, если не перебарщивать. Потому что сделать жизнь моральных уродов некомфортной — логичный ответ на их действия. Пусть они стесняются оставлять бутылки в детских дворах. Пусть их беспокоят наклейками, если они живут по принципу «Мне надо»: вот мне надо, а на остальных мне всё равно, — сказал Чижов.

Он добавил, что «СтопХам» и «Трезвые Дворы» указывают людям на их асоциальное поведение. Более того, если человек отвечает агрессивно, «запросто могут дать ему между глаз», что логично.

Ранее в московском парке Горького активисты движения «Лев против», выступающие против употребления алкоголя в общественных местах, подрались с десантниками, отмечающими День ВДВ. В конфликт пришлось вмешаться ОМОНу, некоторых участников конфликта задержали.