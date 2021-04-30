«Не особо поздравляли»: Иванушки проигнорировали успех Носорога в «Маске»

https://static.news.ru/photo/ba48c818-ab92-11eb-a492-96000091f725_660.jpg Фото: turichenko1983/vk.com

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко, который скрывался под маской Носорога, признался, что его коллеги по коллективу практически проигнорировали его успех в шоу «Маска».

По словам артиста, после того, как его раскрыли, ему позвонил Андрей Григорьев-Апполонов и сказал, что слышал, что «вроде ты где-то участвуешь в шоу и хорошо себя показал». Туриченко подтвердил, что принимал участие в «Маске», но уже закончил работу на проекте.

Продюсер группы Игорь Матвиенко вообще не поздравлял и не контактировал с Туриченко после шоу. Ведущая передачи «Звёзды сошлись» Лера Кудрявцева посетовала на российский шоубизнес.

Артист признался, что после передачи задумался о сольной карьере.

Ранее NEWS.ru писал, что Туриченков мог принять участие в проекте ещё в первом сезоне, однако ему не позволил плотный график. При этом в первом сезоне артистов приглашали продюсеры, а во втором уже пришлось побороться за место в шоу. «Меня прослушали, исполнил несколько песен, которые считал подходящими», — рассказал Туриченко.