«Не оправдывайся»: Кудрявцеву задели слова Глызина в эфире шоу Кудрявцева в шутку пожурила Глызина на шоу «Суперстар»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алексей Глызин

Телеведущая и член жюри шоу «Суперстар» Лера Кудрявцева в шутку оскорбилась словами певца Алексея Глызина. Артист исполнил песню Филиппа Киркорова, но, вопреки надеждам ведущей, посвятил композицию не ей одной.

Помимо Кудрявцевой, в жюри сидела певица Наташа Королева. После выступления Глызина артистки поинтересовались у него, кому же он так проникновенно пел. В ответ исполнитель хита «Поздний вечер в Сорренто» сказал, что пел для обеих дам. Но Кудрявцевой это не понравилось.

Каждая женщина должна чувствовать, что поют ей одной. Я не люблю такое. Не оправдывайся, — пошутила ведущая.

Королева добавила, что Глызин напрасно давал им надежду, что они уникальные. Тем не менее обе артистки поставли певцу высший балл за выступление.

Ранее стало известно, что Кудрявцева решила развестись со своим третьим супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Комментируя ситуацию, бывшая солистка поп-группы «Комбинация» Татьяна Иванова выразила мнение, что телеведущую не стоит жалеть в свете новостей о разрыве с мужем. Артистка объяснила, что телезвезда успешная молодая женщина, которая сможет найти новую любовь.

Также российский шоумен Стас Барецкий заявил о готовности поддержать Кудрявцеву. По словам артиста, он знает журналистку очень давно. Барецкий отметил ее невероятное трудолюбие и подчеркнул, что ему неприятна сложившаяся ситуация. Шоумен добавил, что ему жаль Кудрявцеву и он приложит все усилия, чтобы помочь ей в трудной ситуации.