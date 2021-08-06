«Не одинокая, а свободная»: Бородину поздравили с разводом

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально развелись, и теперь экс-ведущая «Дома-2» получает поздравления в Instagram. Несколько часов назад она опубликовала символичное видео, которое сопроводила словом freedom (свобода).

На ролике девушка совершенно одна находится в пустыне в Дубае. В струящемся платье на закате солнца она бродит по пескам и в какой-то момент исчезает за горизонтом.

«Вот после расставания/развода многие говорят про женщин „одинокая“. Не одинокая, а свободная», «Лети, птичка», «Не женщина, а мечта! Как же вы меня вдохновляете, Ксения!», «Наступает прекрасное время», «Королева и всё тут», «Поздравляем!», написали подписчики.

В пятницу, 6 августа, суд рассмотрел их заявление на развод. Теперь Ксения и Курбан официально свободные люди. Уже бывшие супруги не стали устаивать публичные скандалы и делать шоу из своего расставания. Бородина уже наслаждается свободой, отмечая однако, что их общая дочь Теона переживает из-за расставания родителей. Омаров тоже не выглядит огорчённым. Бизнесмен проводит время в компании своей бывшей жены Аллы.

Ранее СМИ раскрыли единственное условие развода Бородиной и Омарова.