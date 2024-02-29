«Не норма, а аморальщина»: Бородина резко осудила трансгендеров Бородина критически высказалась о трансгендерах

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Блогер и телеведущая Ксения Бородина

Блогер и телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале назвала трансгендеров психически нездоровыми людьми. Она поделилась видео выступления американской феминистки, которая высказалась против того, чтобы биологические мужчины, называющие себя женщинами, пользовались женскими туалетами. Бородина высказала мнение, что это «аморальщина», которая «попахивает извращением».

Почему психически нездоровых людей не лечат, а поощряют? Почему они думают, что имеют право нарушать пространство здоровых людей?! Почему толерантность работает только в одну сторону? Вопросов больше, чем ответов. Это не норма, это аморальщина, попахивающая извращением, — высказалась Бородина.

Ранее Бородина назвала балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Так экс-ведущая «Дома-2» отреагировала на скандальное видео, попавшее в Сеть, на котором актер Никита Джигурда снимает брюки с Волочковой. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем.

Бородина также осудила людей, выложивших это видео в Сеть. По ее словам, нельзя пользоваться проблемами другого человека ради собственного пиара.



До этого Бородина, отвечая на вопрос читателя, рассказала, что иногда позволяет себе ругаться матом при детях, чтобы избавиться от негативных эмоций. Так звезда «Дома-2» прокомментировала видео, на котором она ругается во время игры в покер в компании певицы Ольги Орловой, ее сына и своей 14-летней дочери.