«Не навреди»: Машков назвал самый волнительный съёмочный поцелуй в карьере

https://static.news.ru/photo/b9566394-9f0c-11eb-bfdf-96000091f725_660.jpg Фото: Вечерний Ургант / youtube

Российский актёр Владимир Машков рассказал о самом волнительном поцелуе на съёмочной площадке в своей карьере. Он пришёл на шоу «Вечерний Ургант», где обсудил с ведущим новый сериал.

Иван Ургант рассказал , что партнёрша Машкова по съёмочной площадке призналась, что очень волновалась из-за первого для съёмок. Причина в том, что ей предстояло целоваться со знаменитым артистом. Телеведущий спросил Машкова, когда тот пережил свой самый волнительный поцелуй.

Иван Андреич, дело в том, что я человек стеснительный по натуре своей. Я из города Новокузнецка, а там люди стеснительные. Проявление ярких эмоций на зрителях — не приветствуется, — с хитрецой сказал Машков.

Он отметил, что в связи с вышесказанным, каждый поцелуй в любом фильме для него был волнительным. Но самое главное правило, считает артист, как у врачей — «Не навреди». Он объяснил, что имеет в виду, что необходимо в первую очередь запотиться о партнёрше. Необходимо, чтобы женщина чувствовала себя комфортно.

Ранее NEWS.ru писал, что Ургант в начале апреля впервые появился в студии Первого канала после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Он рассказал о том, как прошла его болезнь и какое впечатление у него оставили дистанционные эфиры, писал NEWS.ru.