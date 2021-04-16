«Не навреди»: Машков назвал самый волнительный съёмочный поцелуй в карьере

Российский актёр Владимир Машков рассказал о самом волнительном поцелуе на съёмочной площадке в своей карьере. Он пришёл на шоу «Вечерний Ургант», где обсудил с ведущим новый сериал.
Иван Ургант
Иван Андреич, дело в том, что я человек стеснительный по натуре своей. Я из города Новокузнецка, а там люди стеснительные. Проявление ярких эмоций на зрителях — не приветствуется, — с хитрецой сказал Машков.
Он отметил, что в связи с вышесказанным, каждый поцелуй в любом фильме для него был волнительным. Но самое главное правило, считает артист, как у врачей — «Не навреди». Он объяснил, что имеет в виду, что необходимо в первую очередь запотиться о партнёрше. Необходимо, чтобы женщина чувствовала себя комфортно.
Ранее NEWS.ru писал, что Ургант в начале апреля впервые появился в студии Первого канала после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Он рассказал о том, как прошла его болезнь и какое впечатление у него оставили дистанционные эфиры, писал NEWS.ru.