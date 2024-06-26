Не может говорить: Кушанашвили удалили опухоль, в каком он состоянии

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

LIFE.ru со ссылкой на источник пишет, что журналист Отар Кушанашвили после перенесенной операции не может говорить. Что известно о состоянии шоумена?

В каком состоянии сейчас Кушанашвили

Источник из ближайшего окружения телеведущего рассказал изданию, что сейчас ведущий общается взглядом.

По данным LIFE.ru, журналист периодически выходит из медикаментозного сна, а состояние его оценивают как стабильное. Когда Кушанашвили приходит в себя, он жестами и взглядом просит пить. Ведущий сейчас пребывает в отдельной палате.

Накануне жена шоумена Ольга поделилась, что Кушанашвили частично находится в сознании после проведенной операции. По словам женщины, 53-летнего журналиста уже вывели из медикаментозной комы. Ольга также отметила, что состояние Кушанашвили стабильно, его давление выровнялось.

«Вышли из больницы. Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать», — поделилась Ольга с журналистами.

Что известно о заболевании Кушанашвили

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске и экстренно прооперировали.

«Несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца. Журналист сам поехал на обследование в клинику. Шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция. Сейчас Отар восстанавливается после хирургического вмешательства», — сообщает издание со ссылкой на родственников 53-летнего телеведущего.

Позднее Lenta.ru со ссылкой на SHOT сообщила, что у Кушанашвили выявили острую непроходимость кишечника.

«Кушанашвили поставили газоотводную трубку, врачи стабилизируют его состояние. Шоумен в сознании. Кроме того, у него нашли несколько сопутствующих диагнозов, в том числе цирроз печени и панкреатит. Также у ведущего есть проблемы с сердцем после перенесенного инсульта», — передает источник.

Telegram-канал Baza подтверждает, что Кушанашвили попал в реанимацию с жалобами на боль в животе. При этом несколько дней назад шоумен в соцсетях жаловался на здоровье — он отравился и чувствовал себя плохо, хотя, по его словам, шел на поправку.

«Я шестой день отчаянно борюсь с последствиями отравления и запора (совпавших). Ползаю вдоль стенки и по полу. Мне слово „запор“ казалось смешным, больше смешным казаться оно не будет. Ваш любимый Отарик превратился в беспомощного ребенка. Но я потихоньку прихожу в себя», — заявлял Кушанашвили.

Согласно информации Baza, несмотря на кажущиеся улучшения, телеведущему стало хуже. Утром 20 июня после жалоб на сильные боли в области живота и сердца шоумену вызвали скорую и госпитализировали в реанимацию, сообщает источник.

В то же время Lenta.ru со ссылкой на Mash передает, что Кушанашвили диагностировали асцит напряженный — скопление жидкости в животе.

«Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске Московской области. Информацию об этом Mash подтвердил его продюсер. Диагноз: асцит напряженный (скопление жидкости в животе). Сейчас шоумен в реанимации, но в сознании. По нашей информации, Кушанашвили стало плохо несколько недель назад. Жаловался на вздутый живот, слабость и одышку. Сегодня вместе с близкими он сам доехал до медиков и сдал анализы. Его положили в больницу. Сейчас врачи выясняют, не развился ли асцит на фоне цирроза печени», — уточняет источник.

Правда ли, что Кушанашвили болен раком

Музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил, что у его друга Отара Кушанашвили обнаружили рак. В соцсети «ВКонтакте» Полупанов заявил, что известного блогера и телеведущего прооперировали.

«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», — написал Полупанов.

При этом продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко отреагировал на появившуюся информацию о том, что у ведущего обнаружили рак. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ничего об этом не знает, и посоветовал обратиться к музыкальному критику Владимиру Полупанову, чтобы тот разъяснил, откуда у него эта информация.

«Пусть Полупанов тогда и рассказывает, откуда у него эта информация», — ответил Ладненко.

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