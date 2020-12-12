«Не может быть»: Долина поразила внешностью на «Золотом граммофоне»

https://static.news.ru/photo/af42da7c-3cd8-11eb-938f-fa163e074e61_660.jpg Фото: larisa_dolina_/Instagram.com

65-летняя народная артистка России Лариса Долина поразила своих поклонников внешностью на церемонии «Золотой граммофон», прошедшей накануне в Москве. Фанаты певицы отметили, что «такого просто не может быть».

«Русское радио» 12 декабря с размахом отметило 25-летие «Золотого граммофона», несмотря на пандемию. Организаторы предприняли беспрецедентные меры безопасности, на входе в «ВТБ Арену» всем звёздам и сопровождающим их людям раздавали маски и перчатки, пишут «7 дней».

Перед входом в здание каждый участник должен был сдать экспресс-тест на коронавирус, для этого перед входом в здание дежурил медицинский микроавтобус.

Звёзды российского шоу-бизнеса, изрядно изголодавшиеся по выходам в свет, поспешили надеть лучшие наряды. Однако всеобщее восхищение вызвала народная артистка России Лариса Долина, которая выглядела существенно моложе своих лет.

Нельзя же, в самом деле, выглядеть так, если тебе 65! Этого просто не может быть! — приводит издание восклицание поклонников.

Поклонники кроме юного лица известной певицы отметили и прекрасную фигуру, над которой Долина усиленно трудилась. Они отметили, что в то время, как многие звёзды за пандемию поправились, Долина явно сидела на диете и занималась спортом.

Как сообщал NEWS.ru, ранее бьютимейкер-стилист Марина Корабель раскритиковала новый имидж Ларисы Долиной. По словам специалиста, певица выглядит так, будто собирается на Хэллоуин.