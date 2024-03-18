«Не можем себе позволить»: Лепс признался, что урезал расходы НТВ: Лепс урезал расходы из-за образования дочерей за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский певец и многодетный отец Григорий Лепс в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что в последнее время вынужден урезать расходы. Артист оказывает помощь сыну и трем дочерям, несмотря на второй развод.

Больших и дорогих подарков уже никому не дарим. Не можем себе этого позволить, — признался Лепс.

По словам артиста, крупные суммы в основном уходят на образование дочерей Николь и Евы. Девушки учатся за рубежом. Учеба 22-летней Евы в Париже, например, обходится примерно в 2 млн рублей в год. Также значительную часть семейного бюджета занимает аренда жилья для дочерей.

Ранее Лепс отсудил у музыканта Эмина Агаларова восемь тысяч рублей за убыточный ресторан «Рюмка водки». Заведение с названием своего хита Лепс открыл в 2017 году в центре Москвы, подрядчиком стало АО «Крокус интернэшнл», принадлежащее Агаларову и его семье. В 2021 году заведение закрыли из-за убытков. Певец решил хотя бы частично их возместить и через ООО «Хлебосольное подворье» подал в суд на подрядчика, потребовав вернуть 177 тысяч рублей задолженности по договору.