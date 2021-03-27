Волочкова на полиграфе ответила на вопросы о возлюбленном

https://static.news.ru/photo/e608ab9c-8f97-11eb-b078-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова приоткрыла завесу тайны над личностью своего возлюбленного. Поклонники уже начали сомневаться в словах звезды, но она прошла проверку на полиграфе.

На вопросы о своём избраннике артистка ответила в эфире передачи «Секрет на миллион». Выяснилось, что мужчину зовут Олег, ему 38 лет. Он развёлся пять лет назад. У него есть дочь от первого брака, с которой Волочкова уже познакомилась.

Это точно не альфонс и не мошенник, — подчеркнула балерина.

Их знакомство произошло в 2020 году в нотариальной конторе. Олег не публичный человек, он занимается бизнесом, и поэтому звезда не публикует совместные снимки в соцсетях.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова поведала, что у неё был краткосрочный роман с голливудским актёром Джимом Керри. Она заявила, что у неё сохраняются отличные отношения со звездой «Маски». До этого момента артистка живописала самый «незабываемый» секс в своей жизни. Танцовщица подчеркнула, что у неё действительно был роман с актёром.