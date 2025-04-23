«Не могу пройти мимо»: Соседов объяснил, почему вступился за Азизу Критик Соседов назвал певицу Азизу жертвой несправедливости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что вступился за Азизу на шоу «Суперстар!», потому что Лера Кудрявцева поступила с ней несправедливо. В беседе с NEWS.ru он отметил, что певица — пострадавшая сторона и в истории с убийством Игоря Талькова, в котором ее обвиняют.

Я за справедливость, я терпеть не могу, когда человека несправедливо начинают судить, обвинять в том, в чем он не виновен. Я не могу пройти мимо, это моя сущность, — сказал Соседов.

Критик отметил, что певице постоянно припоминают давнюю историю с Тальковым, который был убит 6 октября 1991 года в ДК «Юбилейный» в Петербурге. Музыкант был застрелен случайно своим директором Валерием Шляфманом, который целился в охранника Азизы Игоря Малахова. Он же состоял с Азизой в отношениях и настаивал на том, чтобы она выступала после Талькова и завершала концерт, что считалось престижным.

Есть люди, которые эту историю ворошат, и впору им сказать, что она (Азиза. — NEWS.ru) убила Талькова. Вот только что до этой абсурдной мысли не доходят. И это бесконечно муссируется, это отвратительно, — сказал Соседов.

Ранее Соседов сказал, что певица Елена Ваенга могла бы занять место лидера на российской эстраде, которое раньше принадлежало Алле Пугачевой. Он добавил, что Ваенга на своих концертах поет только «вживую» и с большим уважением относится к зрителям.