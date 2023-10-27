«Не люблю жертвенных баб»: Бородина высказалась о книге Бритни Спирс Бородина заявила, что Бритни Спирс сдалась и живет прошлым

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что не будет читать новую книгу певицы Бритни Спирс, потому что не любит женщин, «которых всем жалко». По словам Бородиной, американская звезда все еще живет прошлым, продолжая обвинять родителей в своих проблемах. Телеведущая отметила, что не любит наркоманок и алкоголичек, которые, по ее мнению, просто «сдались».

Я очень не люблю жертвенных баб, которых всем жалко. Я люблю сильных, самодостаточных, уверенных в себе, кто не скатился вниз, а, несмотря на трудности, устоял. Я не люблю наркоманок и алкоголичек, я считаю, что люди сдались и все. Поэтому мне не жаль, она живет лишь прошлым, ничего не создавая уже давно. Сколько угодно можно обвинять родителей, но жить в этой детской позиции всю жизнь я не вижу смысла, — заявила Бородина.

Ранее Бородина рассказала, как ее прабабушку убила молния во время грозы. Молния попала в шпильки на голове женщины, после чего та погибла. По словам знаменитости, после рассказов о смерти родственницы она стала бояться грозы. Телеведущая отметила, что это был не единственный случай гибели от удара молнии в ее семье.

Также сообщалось, что Бородина посоветовала людям, критикующим ее новую прическу, учиться быть самими собой, позволять себе быть разными и не зависеть от мнения толпы. Звезда отметила, что ей было достаточно подстричь челку, чтобы «взорвать» социальные сети, в то время как другие для этого «пыжатся 24/7».