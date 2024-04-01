«Не любим об этом распространяться»: куда исчез Роман Мадянов, что с раком

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Роман Мадянов

Заслуженный артист России Роман Мадянов боролся с онкологией на протяжении долгого времени, однако сейчас все изменилось. Какие подробности известны о здоровье актера, его семье и работе?

Что известно о состоянии здоровья Мадянова

61-летний артист в конце марта, по данным Telegram-канала SHOT, проходил курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие рака легкого. По информации журналистов, у Мадянова диагностировали злокачественное образование в бронхах, а также кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени.

«По нашим данным, Роман Сергеевич обратился к медикам из-за сильной слабости. Врачи оставили его в стационаре на один день, где ему провели обследование и противоопухолевую лекарственную терапию. Артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого», — писал канал.

После лечения Мадянова выписали с наблюдением по месту жительства. SHOT уточнял, что врачи назначили актеру еще одно противоопухолевое лечение, которое он должен пройти в апреле.

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

1 апреля MK.RU со ссылкой на супругу актера Наталью сообщил, что Мадянов продолжает лечение дома. По ее словам, сейчас артист чувствует себя хорошо, и болезнь не мешает ему играть в театре и кино.

«Мы не любим об этом распространяться, но сейчас Роман уже дома на лечении, чувствует себя нормально. Болезнь не мешает ему вести профессиональную деятельность, играть в спектаклях и сниматься в кино. Скоро новые роли в фильмах будут», — сказала Наталья.

17 апреля Мадянов должен сыграть в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана». Представление состоится в Современном театре антрепризы.

Где сейчас играет Мадянов

В феврале 2023 года артист уволился из театра Маяковского после 20 лет работы. Мадянов объяснил свое решение тем, что не хочет оставаться в труппе и ждать, «когда можно будет отправить документы на получение звания». Сейчас актер выходит на сцену в качестве приглашенного актера и гастролирует по России с постановкой «Счастье у каждого свое».

После ухода из театра Мадянов продолжил сниматься в кино. В ноябре прошлого года состоялась премьера фильма «По щучьему велению», где актер предстал в образе Батюшки-Царя. Кроме того, в декабре 2023 года состоялась презентация 11-го сезона сериала «Склифосовский», в котором артист сыграл нового главврача Игоря Полонского.

В 2023 году с артистом также вышли фильм Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Война» и сериалы «Шаляпин» и «Наследство». В 2024 году ожидается премьера семи картин с участием Мадянова: «Больше, чем футбол», «Детокс», «Запасный выход — 2», «Исправление и наказание — 2», «Колотун», «Куколка», «Любовь Советского Союза» и «Монохром». В трех из них актер сыграет главную роль.

Фото: Пресс-служба «Медиа-Телеком» Роман Мадянов в фильме «Гардемарины 1787. Война»

Как Мадянов относится к СВО

Актер вместе с семьей отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса. Все процедуры по сбору и пересылке грузов взяла на себя жена артиста. Также Мадянов рассказывал, что готов выступить в составе агитбригад в зоне проведения спецоперации.

«Я всегда вместе со своей страной и очень уважаю нашего президента», — сказал Мадянов во время I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест».

Артист очень резко отзывался о коллегах, избравших другой путь. Мадянов признавался, что не понимает уехавших из России актеров, блогеров, певцов и считает их решение предательством. По мнению артиста, такой шаг эмигрировавших звезд означает плевок на могилы предков.

«Не понять и не простить артистов, которые покинули страну в это трудное время и „вя-вя“ — выступают на западном телевидении. Конечно, это предательство. Ты предал могилы деда, бабушки, папы, мамы. Ты просто взял и плюнул на могилы», — заявил Мадянов.

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