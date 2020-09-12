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«Не ленитесь»: Волочкова поделилась видео с полезными упражнениями

08:56, 13 сентября 2020
Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Анастасия Волочкова опубликовала новое видео, в котором продемонстрировала упражнения для мышц пресса, спины и ягодиц.

Балерина уcкорила съёмку с процессом тренировки, чтобы уместить все необходимые упражнения, для выполнения которых необходимы гимнастический коврик и шар.

Не ленитесь. Безусловно, заставить тело каждый день поработать, давать мышцам физическую нагрузку и поддерживать форму гораздо сложнее, нежели чесать злыми языками в бездействии, — отметила она.

Волочковой тренировка далась легко, однако некоторые из упражнений будет трудно выполнить непрофессионалам в домашних условиях. Они направлены на растяжку, которой знаменита балерина.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова заявила, что не обращает внимания на обвинения в вульгарности и критику её внешнего вида. Знаменитость считает, что злопыхателей выводит из себя привлекательность и доброта.

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