«Не ленитесь»: Волочкова поделилась видео с полезными упражнениями

https://static.news.ru/photo/3912ac80-f587-11ea-a581-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Анастасия Волочкова опубликовала новое видео, в котором продемонстрировала упражнения для мышц пресса, спины и ягодиц.

Балерина уcкорила съёмку с процессом тренировки, чтобы уместить все необходимые упражнения, для выполнения которых необходимы гимнастический коврик и шар.

Не ленитесь. Безусловно, заставить тело каждый день поработать, давать мышцам физическую нагрузку и поддерживать форму гораздо сложнее, нежели чесать злыми языками в бездействии, — отметила она.

Волочковой тренировка далась легко, однако некоторые из упражнений будет трудно выполнить непрофессионалам в домашних условиях. Они направлены на растяжку, которой знаменита балерина.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова заявила, что не обращает внимания на обвинения в вульгарности и критику её внешнего вида. Знаменитость считает, что злопыхателей выводит из себя привлекательность и доброта.