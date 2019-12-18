Сообщение Асмус сопроводила новой фотографией. Отметив красоту артистки, поклонники в комментариях обратили внимание, что Кристина очень худая, и ей следует немного поправиться: «Какая худышка, не кушаешь совсем», «Анорексией не страдаешь?», «Очень худая стала», «Ой-ой, какая худыыыышка. Оливье правда иногда пробуете?», «Что за худоба? Надо бы поправиться!», «Так и хочется вас, Кристина, накормить!».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram о том, как устала от нападок и клеветы журналистов. Актриса также поделилась, что несмотря на то, что у неё очень плотный рабочий график, она очень любит свою работу.