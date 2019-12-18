Кристина Асмус Кристина Асмус Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками планами на Новый год. По её словам, праздник, скорее всего, встретит дома в кругу семьи.

Об этом она рассказала в сообщении, которое разместила на своей странице в Instagram.

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Какие у кого планы на Новый год? Я из тех людей, которые поймут это минимум 30-го декабря ))) Но скорее всего мы с семьей будем дома Если верить тому, «как Новый год встретишь, так его и проведёшь», тогда помимо позитивного настроения я точно знаю, кто будет моим спутником в новогоднюю ночь))) Аромат будущего - бестселлер #IdôlebyLancôme Самый тонкий флакон в мире!!! Всего 15 мм!! А вы уже знаете как будете встречать Новый год? И пишете ли вы свои желания на листочке, поджигаете и бросаете их в бокал? Я да))) Какое желание однозначно есть у вас на 2020-й? Я, например, хочу, чтобы все хейтеры мира были счастливы А еще есть какие-то приметы и привычки, которым вы обязательно следуете в новогодние праздники? Ну, помимо оливьешки и выспаться )))) Делитесь!! #LancomeRussia #WeAreIdoles #WeAreTheFuture

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Сообщение Асмус сопроводила новой фотографией. Отметив красоту артистки, поклонники в комментариях обратили внимание, что Кристина очень худая, и ей следует немного поправиться: «Какая худышка, не кушаешь совсем», «Анорексией не страдаешь?», «Очень худая стала», «Ой-ой, какая худыыыышка. Оливье правда иногда пробуете?», «Что за худоба? Надо бы поправиться!», «Так и хочется вас, Кристина, накормить!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram о том, как устала от нападок и клеветы журналистов. Актриса также поделилась, что несмотря на то, что у неё очень плотный рабочий график, она очень любит свою работу.

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