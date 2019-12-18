https://static.news.ru/photo/9547b84c-2210-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками планами на Новый год. По её словам, праздник, скорее всего, встретит дома в кругу семьи.

Об этом она рассказала в сообщении, которое разместила на своей странице в Instagram.

Сообщение Асмус сопроводила новой фотографией. Отметив красоту артистки, поклонники в комментариях обратили внимание, что Кристина очень худая, и ей следует немного поправиться: «Какая худышка, не кушаешь совсем», «Анорексией не страдаешь?», «Очень худая стала», «Ой-ой, какая худыыыышка. Оливье правда иногда пробуете?», «Что за худоба? Надо бы поправиться!», «Так и хочется вас, Кристина, накормить!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram о том, как устала от нападок и клеветы журналистов. Актриса также поделилась, что несмотря на то, что у неё очень плотный рабочий график, она очень любит свою работу.