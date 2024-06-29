«Не каждый выдерживает»: преподаватель Эйвазова о его разводе с Нетребко Певица Долженко о разводе Нетребко: не каждый выдерживает энергетику другого

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко

Решение о разводе российской оперной певицы Анны Нетребко и азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова было принято из-за различия энергетик у артистов, рассказала NEWS.ru солистка Большого театра Ирина Долженко. По ее мнению, этому также способствовала необходимость жить сразу на две страны.

В таком напряженном режиме работать и жить очень трудно. И не каждый выдерживает энергетику другого. Тем более жить надо на две разные страны. Сейчас он директор театра в Баку. Это очень большая ответственность. Вполне возможно, Аня хочет жить сама по себе. Она девушка вольная, — поделилась мнением Долженко.

Ранее информационное агентство Austria Presse-Agentur опубликовало совместное заявление супругов о решении расстаться. По словам пары, они останутся близкими друзьями, «объединенными общей любовью к Тьяго». Тьяго Аруа является сыном Нетребко, уточнили журналисты. Артисты также попросили публику уважать их частную жизнь и пообещали, что не будут делать других публичных заявлений на эту тему.

Кроме того, издание StarHit.ru писало, что Нетребко приняла решение развестись с Эйвазовым после 10 лет брака из-за длительных отношений на расстоянии. Расставание пары было ожидаемым, потому что оперная певица проживала в Вене, а ее супруг проводил большую часть времени в Баку, говорилось в статье.