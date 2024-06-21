«Не издевайтесь над ребенком!»: в Сети оценили новую песню дочери Джигана Зрители назвали катастрофой новый трек дочери Джигана «Касабланка»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оксана Самойлова и Джиган

Жена рэпера Джигана и блогер Оксана Самойлова сообщила на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о том, что их 12-летняя дочь Ариела закончила музыкальную карьеру после выпуска второго трека «Касабланка» из-за хейта в Сети. Пользователи Сети в комментариях назвали клип девочки ужасным и посоветовали знаменитым родителям не лишать ее детства и не «бросать» во взрослый шоу-бизнес так рано. Многие посоветовали писать для ребенка «более мелодичные композиции».

Какой ужас, в чем смысл песни? Не издевайтесь над ребенком! Это невозможно слушать! Катастрофа просто, — выразила мнение подписчица Наталья.

Комментатор К. назвал дочь Джигана молодцом за то, что та «отказалась участвовать в таком позоре», и заявил, что ее новый трек — набор слов. В свою очередь пользователь Елена Дроздова отметила, что никто бы не критиковал ребенка, если бы она пела дома в караоке. Она напомнила, что родители сами вывели ее на суд широкой общественности. Комментатор Анюта подчеркнула, что мама и папа вложили в дочь «завышенные ожидания», тогда как она является обычным ребенком «со средними способностями».

Чтобы стать врачом, люди учатся полжизни. Музыканты тоже, и многие другие. Девочка, возможно, просто не придумала даже, кем хочет стать. Не всегда желания родителей должны воплощать в жизнь дети, — заявила зрительница Снежанна.

Ранее Самойлова рассказала о проблемах из-за перепадов настроения у 12-летней дочери. По ее словам, девочка устраивает беспорядок в комнате и экспериментирует с имиджем. Самойлова выразила надежду на то, что разногласия разрешатся, когда школьница выйдет из переходного возраста.

Позже на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года — 2024» Самойлова рассказала, что они с мужем Джиганом планируют завести еще одного ребенка. Пара хотела бы девочку, потому что они у них получаются «классными».